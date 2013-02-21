韩国汇市: 美联储政策会议记录打压韩元下跌,公债期货上扬

美元兑欧元和日圆涨至日高,之前美联储会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.

投资者对于押注韩元也犹豫不决,因前一天候任总统朴槿惠表示新政府将采取预防性措施来确保汇率稳定,加剧了对当局可能干预汇市的谨慎态度.

韩国外汇部门高级官员周四稍早重申了朴槿惠的言论,称其讲话反映了对韩元波动性的担忧.

韩国综合股价指数 跌0.4%.

3月三年期公债期货 涨0.03点报106.46.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,081.8 1,078.5

日圆/韩元 11.5351/434 11.5416/521

韩国公债期货 106.46 106.43

韩国综合股价指数 2,017.42 2,024.64

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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