韩国汇市: 美联储政策会议记录打压韩元下跌,公债期货上扬

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美元兑欧元和日圆涨至日高,之前美联储会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.
投资者对于押注韩元也犹豫不决,因前一天候任总统朴槿惠表示新政府将采取预防性措施来确保汇率稳定,加剧了对当局可能干预汇市的谨慎态度.
韩国外汇部门高级官员周四稍早重申了朴槿惠的言论,称其讲话反映了对韩元波动性的担忧.
韩国综合股价指数 跌0.4%.
3月三年期公债期货 涨0.03点报106.46.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,081.8 1,078.5
日圆/韩元 11.5351/434 11.5416/521
韩国公债期货 106.46 106.43
韩国综合股价指数 2,017.42 2,024.64
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽; 审校 徐文焰/王丽鑫)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。