韩国汇市: 韩元受美联储会议记录影响而下滑,韩债走高

韩国候任总统朴槿惠周三表示,政府将采取先发制人且有效的举措来确保韩元 汇率的稳定. 这也导致市场人士不愿对韩元进行押注.

周四韩国外汇当局一高级官员再次强调朴槿惠的话,称她的讲话反映出对韩元波动性的担忧.

投资者称美元空头回补也打压韩元.

一驻首尔的外资银行交易员称,"我们看到海外市场人士和本地进口商全天持续买入美元."其还称临近收盘进口商大规模买入美元扩大韩元跌势.

韩国股市周四结束六日连涨收低,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录引发刺激政策可否持续的担忧,促使机构投资者锁定利润.

韩债上涨,受外资买盘和韩国股市下跌推动.3月三年期公债期货 上涨0.07点至106.50.

三年期公债 收益率(殖利率)跌3个基点至2.68%,刷新纪录低点.五年期韩债收益率 亦跌3个基点至2.79%.

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,086.2 1,078.5

日圆/韩元 11.6070/175 11.5416/521

韩国公债期货 * 106.50 106.43

五年期公债收益率 2.79% 2.82%

三年期公债收益率 2.68% 2.71%

韩国综合股价指数 2,015.22 2,024.64

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* 为三年期公债近月期约报价.