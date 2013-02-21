韩国汇市: 韩元受美联储会议记录影响而下滑,韩债走高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
韩国候任总统朴槿惠周三表示,政府将采取先发制人且有效的举措来确保韩元 汇率的稳定. 这也导致市场人士不愿对韩元进行押注.
周四韩国外汇当局一高级官员再次强调朴槿惠的话,称她的讲话反映出对韩元波动性的担忧.
投资者称美元空头回补也打压韩元.
一驻首尔的外资银行交易员称,"我们看到海外市场人士和本地进口商全天持续买入美元."其还称临近收盘进口商大规模买入美元扩大韩元跌势.
韩国股市周四结束六日连涨收低,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录引发刺激政策可否持续的担忧,促使机构投资者锁定利润.
韩债上涨,受外资买盘和韩国股市下跌推动.3月三年期公债期货 上涨0.07点至106.50.
三年期公债 收益率(殖利率)跌3个基点至2.68%,刷新纪录低点.五年期韩债收益率 亦跌3个基点至2.79%.
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,086.2 1,078.5
日圆/韩元 11.6070/175 11.5416/521
韩国公债期货 * 106.50 106.43
五年期公债收益率 2.79% 2.82%
三年期公债收益率 2.68% 2.71%
韩国综合股价指数 2,015.22 2,024.64
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完) (编译 田建华; 审校 丁琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。