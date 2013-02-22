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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 08:58 BJT

韩国汇市: 韩元料录得三周来首次周线下滑,因欧美经济数据不佳

美国公布的请领失业金、制造业活动和消费者物价指数(CPI)等经济数据表明经济成长缓慢,欧洲企业活动指数亦然,打击风险偏好.

韩国综合股价指数 跌0.3%.

3月三年期公债期货 跌0.02点至106.48.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,088.4 1,086.2

日圆/韩元 11.6672/740 11.6070/175

韩国公债期货* 106.48 106.50

韩国综合股价指数 2,009.82 2,015.22

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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