韩国汇市: 韩元料录得三周来首次周线下滑,因欧美经济数据不佳

《中国重要政经日程》--4月5日-9月
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美国公布的请领失业金、制造业活动和消费者物价指数(CPI)等经济数据表明经济成长缓慢,欧洲企业活动指数亦然,打击风险偏好.
韩国综合股价指数 跌0.3%.
3月三年期公债期货 跌0.02点至106.48.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,088.4 1,086.2
日圆/韩元 11.6672/740 11.6070/175
韩国公债期货* 106.48 106.50
韩国综合股价指数 2,009.82 2,015.22
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透上海4月5日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年4月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/7 -- 官方外汇储备 3月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度