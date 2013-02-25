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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 08:55 BJT

韩国汇市: 韩元小跌,总统就职前市场交易清淡

朴槿惠将于周一0200GMT宣誓就职.投资者此前表示,由于朴槿惠政府表达过对韩元上涨对出口产生负面影响的担忧,近期内将很难推升韩元.

韩元兑日圆 上涨约6%.去年韩元兑日圆大涨23%.

3月韩国公债期货 上涨0.03点,至106.51.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,086.5 1,084.7

日圆/韩元 11.5404/497 11.6197/290

韩国公债期货* 106.51 106.48

韩国综合股价指数 2,015.10 2,018.89

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完) (编译 程琳; 审校 王洋/戴素萍)
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