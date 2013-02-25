韩国汇市: 韩元小跌,总统就职前市场交易清淡

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
朴槿惠将于周一0200GMT宣誓就职.投资者此前表示,由于朴槿惠政府表达过对韩元上涨对出口产生负面影响的担忧,近期内将很难推升韩元.
韩元兑日圆 上涨约6%.去年韩元兑日圆大涨23%.
3月韩国公债期货 上涨0.03点,至106.51.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,086.5 1,084.7
日圆/韩元 11.5404/497 11.6197/290
韩国公债期货* 106.51 106.48
韩国综合股价指数 2,015.10 2,018.89
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完) (编译 程琳; 审校 王洋/戴素萍)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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