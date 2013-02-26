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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 08:54 BJT

韩国汇市: 意大利大选结果不确定拖累韩元盘初小跌,韩债期货上涨

路透首尔2月26日 - 韩元 周二盘初小跌,受累于意大利大选结
果不确定性,以及美国在3月1日起减支850亿美元这一问题上的僵局.
    
    0030GMT时,韩元/美元 报1,088.4,周一本地市场收盘价为1
,086.3.
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.6%至1,997.95点.
    
    3月三年期公债期货 涨0.08点至106.57.
    
                             0025GMT     上日收市价   
 韩元/美元                  1,088.4            1,086.3
 日圆/韩元               11.7478/585       11.5315/348
 韩国公债期货       *         106.57            106.49
                                      
 韩国综合股价指<.KS11       1,997.95          2,009.52
 >                                    
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 程琳)
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