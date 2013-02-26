韩国汇市: 意大利大选结果不确定拖累韩元盘初小跌,韩债期货上涨

路透首尔2月26日 - 韩元 周二盘初小跌,受累于意大利大选结 果不确定性,以及美国在3月1日起减支850亿美元这一问题上的僵局. 0030GMT时,韩元/美元 报1,088.4,周一本地市场收盘价为1 ,086.3. 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.6%至1,997.95点. 3月三年期公债期货 涨0.08点至106.57. 0025GMT 上日收市价 韩元/美元 1,088.4 1,086.3 日圆/韩元 11.7478/585 11.5315/348 韩国公债期货 * 106.57 106.49 韩国综合股价指<.KS11 1,997.95 2,009.52 > * 为三年期公债近月期约报价.(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 程琳)