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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 08:53 BJT

韩国汇市: 韩元因出口商抛汇及外资流入而小涨,债市上扬

贝南克周二在国会就货币政策发表的证词陈述,削弱了市场对美联储
可能提前撤出量化宽松政策的揣测,这提振了风险偏好.
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.3%至2,006.06点.
    
    3月三年期公债期货 涨0.05点至106.65.
    
        
                         0025GMT         上日收市价   
 韩元/美元                   1,086.0           1,088.0
 日圆/韩元                11.7766/891     11.8897/9016
 韩国公债期货       *          106.65           106.60
                                       
 韩国综合股价指              2,006.06         2,000.01
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)
    
      
      
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 (编译 龚芳/兰秀娟; 审校 戴素萍/程琳)
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