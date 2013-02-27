韩国汇市: 韩元因出口商抛汇及外资流入而小涨,债市上扬

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
贝南克周二在国会就货币政策发表的证词陈述,削弱了市场对美联储 可能提前撤出量化宽松政策的揣测,这提振了风险偏好. 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.3%至2,006.06点. 3月三年期公债期货 涨0.05点至106.65. 0025GMT 上日收市价 韩元/美元 1,086.0 1,088.0 日圆/韩元 11.7766/891 11.8897/9016 韩国公债期货 * 106.65 106.60 韩国综合股价指 2,006.06 2,000.01 * 为三年期公债近月期约报价.(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳/兰秀娟; 审校 戴素萍/程琳)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）