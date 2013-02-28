韩国汇市: 韩元上涨,因美国数据乐观且本地出口商结汇出售美元

一项衡量美国企业计划支出情况的指标在1月录得一年多来最大涨幅, 显示企业对于扩张业务的信心可能正在增强.周三公布的另一份报告显示, 楼市持续改善. 另一数据则显示,上月成屋待完成销售指数接近三年高位.楼市今年料将给 美国经济成长带来支撑. 交易商称,由于韩国市场周五开始因公共假期休市,韩元被大量做多的 情况可能在周四减弱. 3月三年期韩国公债期货 下跌0.06点,报106.62. 0025GMT 上日收市价 韩元/美元 1,086.0 1,088.0 日圆/韩元 11.7766/891 11.8897/9016 韩国公债期货 * 106.65 106.60 韩国综合股价指 2,006.06 2,000.01 * 为三年期公债近月期约报价.(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 程琳; 审校 王洋/张荻)