版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 08:54 BJT

韩国汇市: 韩元上涨,因美国数据乐观且本地出口商结汇出售美元

一项衡量美国企业计划支出情况的指标在1月录得一年多来最大涨幅,
显示企业对于扩张业务的信心可能正在增强.周三公布的另一份报告显示,
楼市持续改善.
另一数据则显示,上月成屋待完成销售指数接近三年高位.楼市今年料将给
美国经济成长带来支撑. 

    交易商称,由于韩国市场周五开始因公共假期休市,韩元被大量做多的
情况可能在周四减弱.
    
    3月三年期韩国公债期货 下跌0.06点,报106.62.
   
                        0025GMT         上日收市价   
 韩元/美元                  1,086.0           1,088.0
 日圆/韩元               11.7766/891     11.8897/9016
 韩国公债期货       *         106.65           106.60
                                      
 韩国综合股价指             2,006.06         2,000.01
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)
      
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          


 (编译 程琳; 审校 王洋/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐