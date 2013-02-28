韩国汇市: 韩元在韩国明日假期前小涨,债券价格微跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,083.0 1,084.4
日圆/韩元 11.7179/273 11.8178/234
韩国公债期货* 106.65 106.68
五年期公债收益率 2.74% 2.73%
三年期公债收益率 2.63% 2.63%
韩国综合股价指数 .KS11 2,026.49 2,004.04
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完) (编译 隋芬; 审校 王丽鑫)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。