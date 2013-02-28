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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 16:06 BJT

韩国汇市: 韩元在韩国明日假期前小涨,债券价格微跌

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,083.0 1,084.4

日圆/韩元 11.7179/273 11.8178/234

韩国公债期货* 106.65 106.68

五年期公债收益率 2.74% 2.73%

三年期公债收益率 2.63% 2.63%

韩国综合股价指数 .KS11 2,026.49 2,004.04

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完) (编译 隋芬; 审校 王丽鑫)
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