韩国汇市：全球经济成长不确定性拖累韩元盘初下跌，韩债亦下跌

路透首尔3月4日 - 韩国韩元兑美元 周一在本地交易盘初下跌 ，因为欧元区数据疲弱引发全球经济不确定性，而且意大利政局不稳所带 来的风险增加。 0025GMT，韩元/美元 报1,088.7，上周四当地收盘价为1,0 83.0。上周五韩国市场适逢假期休市。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.01点至2,026.48点。 3月三年期公债期货 跌0.02点至106.63。 0025GMT 上日收市价 韩元/美元 1,088.7 1,083.0 日圆/韩元 11.6321/389 11.7179/273 韩国公债期货 * 106.63 106.65 韩国综合股价指<.KS11 2,026.48 2,026.49 > * 为三年期公债近月期约报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 张荻)