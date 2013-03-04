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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:47 BJT

韩国汇市：全球经济成长不确定性拖累韩元盘初下跌，韩债亦下跌

路透首尔3月4日 - 韩国韩元兑美元 周一在本地交易盘初下跌
，因为欧元区数据疲弱引发全球经济不确定性，而且意大利政局不稳所带
来的风险增加。
    
    0025GMT，韩元/美元 报1,088.7，上周四当地收盘价为1,0
83.0。上周五韩国市场适逢假期休市。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.01点至2,026.48点。
    
    3月三年期公债期货 跌0.02点至106.63。
    
        
                       0025GMT         上日收市价   
 韩元/美元                  1,088.7            1,083.0
 日圆/韩元               11.6321/389       11.7179/273
 韩国公债期货       *         106.63            106.65
                                      
 韩国综合股价指<.KS11       2,026.48          2,026.49
 >                                    
  *  为三年期公债近月期约报价。(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 张荻)
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