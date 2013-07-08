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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 11:08 BJT

韩国汇市：韩元跌至6月末以来最低，公债价格亦下跌

交易商称，美国就业数据强劲提升对美联储最早9月就开始缩减购债计划的预期，推高美元兑韩元等其他货币。

但美元/韩元汇率交投区间相对狭窄，表明市场基本已消化周五的消息。

“美元兑韩元上涨不像以前量化宽松消息带动的涨势那么强劲，因为市场已提前消化了(就业数据)，”一位外汇交易商表示。

但一外资银行交易员称，中国股市下滑加剧避险人气，并补充称，因此韩元周一可能不会出现大幅反弹。

韩国综合股价指数 跌1.2%报1,810.99点。

9月三年期公债期货 跌0.30点报105.13，反映受到美国公债的指引。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,151.3 1,142.3

日圆/韩元 11.3688/748 11.2789

韩国公债期货* 105.13 105.43

韩国综合股价指数 1,810.99 1,833.31 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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