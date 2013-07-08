韩国汇市：韩元跌至6月末以来最低，公债价格亦下跌

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
交易商称，美国就业数据强劲提升对美联储最早9月就开始缩减购债计划的预期，推高美元兑韩元等其他货币。
但美元/韩元汇率交投区间相对狭窄，表明市场基本已消化周五的消息。
“美元兑韩元上涨不像以前量化宽松消息带动的涨势那么强劲，因为市场已提前消化了(就业数据)，”一位外汇交易商表示。
但一外资银行交易员称，中国股市下滑加剧避险人气，并补充称，因此韩元周一可能不会出现大幅反弹。
韩国综合股价指数 跌1.2%报1,810.99点。
9月三年期公债期货 跌0.30点报105.13，反映受到美国公债的指引。
0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,151.3 1,142.3
日圆/韩元 11.3688/748 11.2789
韩国公债期货* 105.13 105.43
韩国综合股价指数 1,810.99 1,833.31 ---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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