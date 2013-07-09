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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:55 BJT

韩国汇市：韩元反弹但窄幅交投，公债持稳

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,146.3 1,152.3

日圆/韩元 11.3387/447 11.3680

韩国公债期货 * 105.32 105.28

韩国综合股价指数 1,821.79 1,816.85

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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