韩国汇市：韩元小幅走低，连涨三日后有获利卖盘涌出

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
交易员表示，投资者稍事喘息，之前美联储很快撤出量化宽松计划的疑虑减退，促使韩元周四大幅上扬。
“考虑到美元兑韩元汇率最近下跌的幅度，投资者今天或许比较轻松，”一外资银行交易员表示，并称该货币对远期无交割外汇报价较周四此间收盘价略高。
KEB Futures分析师Chung Kyung-parl表示，美元对韩元将在1,120获得有力支撑，因为美国经济成长逐步复苏，而且美联储缩减刺激举措似乎不可避免。
但一些交易员表示，韩元兑美元一段时间内将限于1,120-1,160区间，市场仓位随着美国开始缩减购债规模时机而变，从而导致市场波动性加剧。
韩国综合股价指数 跌0.4%报1,870.81点，亦受获利了结打压。
9月三年期公债期货 跌0.02点，报105.80。
0205GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,123.3 1,122.1
日圆/韩元 11.3284/382 11.3559
韩国公债期货* 105.80 105.82
韩国综合股价指数 1,870.81 1,877.60 ---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)