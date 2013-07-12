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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:45 BJT

韩国汇市：韩元小幅走低，连涨三日后有获利卖盘涌出

交易员表示，投资者稍事喘息，之前美联储很快撤出量化宽松计划的疑虑减退，促使韩元周四大幅上扬。

“考虑到美元兑韩元汇率最近下跌的幅度，投资者今天或许比较轻松，”一外资银行交易员表示，并称该货币对远期无交割外汇报价较周四此间收盘价略高。

KEB Futures分析师Chung Kyung-parl表示，美元对韩元将在1,120获得有力支撑，因为美国经济成长逐步复苏，而且美联储缩减刺激举措似乎不可避免。

但一些交易员表示，韩元兑美元一段时间内将限于1,120-1,160区间，市场仓位随着美国开始缩减购债规模时机而变，从而导致市场波动性加剧。

韩国综合股价指数 跌0.4%报1,870.81点，亦受获利了结打压。

9月三年期公债期货 跌0.02点，报105.80。

0205GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,123.3 1,122.1

日圆/韩元 11.3284/382 11.3559

韩国公债期货* 105.80 105.82

韩国综合股价指数 1,870.81 1,877.60 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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