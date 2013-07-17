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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 10:57 BJT

韩国汇市：韩元小幅走高，关注贝南克国会听证

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,116.5 1,118.0

日圆/韩元 11.2222/319 11.2458

韩国公债期货* 105.63 105.65

韩国综合股价指数 1,876.34 1,866.36

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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