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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 11:01 BJT

韩国汇市：贝南克发表国会证词后韩元兑美元持平，进口商需求支撑美元

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,121.1 1,121.6

日圆/韩元 11.2298/380 11.2135

韩国公债期货* 105.81 105.63

韩国综合股价指数 1,877.86 1,887.49

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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