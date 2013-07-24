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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 11:25 BJT

韩国汇市：早盘一度升至近七周最高位，但汇丰中国制造业数据出炉后回落

0230GMT       上日收市价 
                                          
 韩元/美元                 1,115.0       1,117.0
 日圆/韩元              11.1832/874      11.2281
 韩国公债期货       *        105.66       105.71
                                     
 韩国综合股价指<.KS11      1,905.57     1,904.15
 >                                   
  *  为三年期公债近月期约报价。(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 张荻)
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