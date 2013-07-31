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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 11:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至近一周低点，静待美联储会议结果出炉

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,117.1 1,113.8

日圆/韩元 11.3885/952 11.3796

韩国公债期货* 105.57 105.59

韩国综合股价指数 1,915.15 1,917.05

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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