韩国汇市：韩元在谨慎交投中微升，出口商抛售美元予以支撑

交易员称，部分海外投资者在早盘买入美元，因为美国民间部门就业数据强于预期，表明美联储今年稍晚仍会削减购债规模。但出口商卖出美元，支撑了韩元。

“我认为我们已经看到了今天的日高与日低，部分投资者试图推高美元/韩元，但是动能不足，部分是因为中国数据强劲，”一位外国银行交易员称。

中国官方制造业数据显示，7月工厂活动略有回升，尽管汇丰中国PMI终值显示制造业活动连续第三个月萎缩。官方数据更多注重大型国企，后者侧重中小型企业。

一位韩国本地银行的交易员称，韩元暂时可能在1,120韩元水平附近反弹，因为投资者不愿在周五的美国非农就业数据发布前大举押注。(完)

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