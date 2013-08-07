韩国汇市：韩元兑美元盘中连续第二天下跌，韩债下跌

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
“早盘有些来自国内出口商的美元卖单，但这些卖单的数量不及外资银行的美元买单，后者趁机逢低买入，”一名本地银行交易员表示。
亚股下跌，因此前芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特重申美联储计划在今年某个时候缩减刺激措施。
虽然美元兑主要货币承压，但兑韩元上涨，反映出其它亚洲股市和货币周三的低迷走势。
另一名韩国银行交易员表示，韩元会守在窄幅区间内，因美联储决策者的言论并没有给出任何关于联储何时会开始缩减购债计划的新线索。
韩国综合股价指数 跌1%。
9月三年期韩国公债期货 跌0.06点，报105.56,交易商称外资抛售公债期货。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪; 审校 张荻)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA