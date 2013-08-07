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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 11:23 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中连续第二天下跌，韩债下跌

“早盘有些来自国内出口商的美元卖单，但这些卖单的数量不及外资银行的美元买单，后者趁机逢低买入，”一名本地银行交易员表示。

亚股下跌，因此前芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特重申美联储计划在今年某个时候缩减刺激措施。

虽然美元兑主要货币承压，但兑韩元上涨，反映出其它亚洲股市和货币周三的低迷走势。

另一名韩国银行交易员表示，韩元会守在窄幅区间内，因美联储决策者的言论并没有给出任何关于联储何时会开始缩减购债计划的新线索。

韩国综合股价指数 跌1%。

9月三年期韩国公债期货 跌0.06点，报105.56,交易商称外资抛售公债期货。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪; 审校 张荻)

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