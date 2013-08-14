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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:04 BJT

韩国汇市：韩元连续第三日下跌，接近两周低点

美国7月核心零售销售成长0.5%，创下去年12月以来的最大增幅 。该数据周三稍早提振美元兑韩元和其它亚洲货币。

部分本地出口商出售美元，抑制了韩元跌势。但韩国市场周四将因假日关闭，投资者不愿意建立大型部位。

“我们尚未见到出口商急于出售美元，今日可能尝试把韩元压低至1,120，”一家本地银行的交易员表示。

韩国股市综合股价指数 涨0.1%。

9月三年期公债期货 跌0.10点至105.56，外资抛售。

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,119.4 1,115.3

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.4041/105 11.3824

韩国公债期货 KTBc1* 105.56 105.66

韩国综合股价指数 .KS11 1,915.19 1,913.03

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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