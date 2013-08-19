韩国汇市：韩元微涨，投资者静候美联储会议记录和货币政策会议

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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0200GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,111.8 1,113.6
日圆/韩元 11.4023/098 11.4111
韩国公债期货 * 105.40 105.50
韩国综合股价指数 1,916.25 1,920.11
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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