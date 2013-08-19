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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 10:58 BJT

韩国汇市：韩元微涨，投资者静候美联储会议记录和货币政策会议

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,111.8 1,113.6

日圆/韩元 11.4023/098 11.4111

韩国公债期货 * 105.40 105.50

韩国综合股价指数 1,916.25 1,920.11

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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