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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 11:07 BJT

韩国汇市：韩元兑美元持坚，美联储政策会议记录公布前交投迟缓

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,119.0 1,120.8

日圆/韩元 11.5070/144 11.5159

韩国公债期货 * 105.69 105.62

韩国综合股价指数 1,871.15 1,887.85

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼/朱晓军；审校 侯向明/王兴亚/艾茂林)

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