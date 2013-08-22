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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 11:23 BJT

韩国汇市：韩元触及三周低点，中国数据提供支撑

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,123.9 1,117.4

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.4300/364 11.4440

韩国公债期货 KTBc1* 105.40 105.55

韩国综合股价指数 .KS11 1,857.83 1,867.46

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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