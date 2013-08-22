韩国汇市：韩元触及三周低点，中国数据提供支撑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 KRW= 1,123.9 1,117.4
日圆/韩元 JPYKRW=R 11.4300/364 11.4440
韩国公债期货 KTBc1* 105.40 105.55
韩国综合股价指数 .KS11 1,857.83 1,867.46
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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