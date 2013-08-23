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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 11:05 BJT

韩国汇市：数据利好激励韩元兑美元反弹，但审慎情绪犹存

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,118.7 1,123.0

日圆/韩元 11.3048/101 11.3511

韩国公债期货 * 105.54 105.48

韩国综合股价指数 1,869.80 1,849.12

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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