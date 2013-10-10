韩国汇市：韩元下跌，因美国打破财政僵局的希望提振美元

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
三年期韩债12月期货 微涨0.04点至105.77，韩国股市 下跌0.25%。
0300GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,076.2 1,073.7
日圆/韩元 11.0054/151 11.0851
韩国公债期货* 105.77 105.81
韩国综合股价指数 1,997.79 2,002.76
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注: *为三年期公债近月期约报价
上日收市价为周二收盘报价，周三市场休市。(完)
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(编译 李春喜 审校 王兴亚)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。