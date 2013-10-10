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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 11:38 BJT

韩国汇市：韩元下跌，因美国打破财政僵局的希望提振美元

三年期韩债12月期货 微涨0.04点至105.77，韩国股市 下跌0.25%。

0300GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,076.2 1,073.7

日圆/韩元 11.0054/151 11.0851

韩国公债期货* 105.77 105.81

韩国综合股价指数 1,997.79 2,002.76

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注: *为三年期公债近月期约报价

上日收市价为周二收盘报价，周三市场休市。(完)

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(编译 李春喜 审校 王兴亚)

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