韩国汇市：韩元几无变动，因日圆贬值抵消了叶伦证词的影响

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透首尔11月15日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘几无变动，在狭幅区间波动，因对于日圆 贬值的警惕情绪抵消了美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦鸽派言论的影响。
0215 GMT，韩元兑美元 报1,067.7，周四国内市场收报1,067.9。
交易商称叶伦在美国国会的证词并未提供新的线索，她维持鸽派基调，并暗示美联储不急于收回购债举措。
交易商称，部分投资者担心日圆兑韩元 持续贬值可能促使韩国外汇当局买入美元，从而间接抑制韩元兑日圆的升幅。
日圆兑韩元周五盘初跌至2008年9月来最低。韩元升值会削弱韩国出口商相对于日本企业的价格竞争力。
12月三年期公债期货 上升0.04点至105.64，受美联储将不会急于缩减货币刺激的预期提振。
0215GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,067.7 1,067.9
日圆/韩元 10.6453/524 10.6789
韩国公债期货* 105.64 105.60
韩国综合股价指数 1,999.60 1,967.56
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)