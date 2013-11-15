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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 11:05 BJT

韩国汇市：韩元几无变动，因日圆贬值抵消了叶伦证词的影响

路透首尔11月15日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘几无变动，在狭幅区间波动，因对于日圆 贬值的警惕情绪抵消了美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦鸽派言论的影响。

0215 GMT，韩元兑美元 报1,067.7，周四国内市场收报1,067.9。

交易商称叶伦在美国国会的证词并未提供新的线索，她维持鸽派基调，并暗示美联储不急于收回购债举措。

交易商称，部分投资者担心日圆兑韩元 持续贬值可能促使韩国外汇当局买入美元，从而间接抑制韩元兑日圆的升幅。

日圆兑韩元周五盘初跌至2008年9月来最低。韩元升值会削弱韩国出口商相对于日本企业的价格竞争力。

12月三年期公债期货 上升0.04点至105.64，受美联储将不会急于缩减货币刺激的预期提振。

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,067.7 1,067.9

日圆/韩元 10.6453/524 10.6789

韩国公债期货* 105.64 105.60

韩国综合股价指数 1,999.60 1,967.56

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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