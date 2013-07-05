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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 14:21 BJT

韩国汇市：韩元收盘小跌，追随股市疲弱走势

路透首尔7月5日 - 韩国韩元兑美元 周五收盘小跌，追随韩国股市的跌势，因三星电子 第二季获利初估令人失望，打击了投资者信心。

韩元兑美元 在国内市场收报1,142.3，较周四收盘价1,139.4下跌0.3%。(完)

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