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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 14:28 BJT

韩国汇市：韩元兑美元几近收平，当局疑似买入美元以抑制韩元升势

路透首尔10月25日 - 韩国韩元兑美元 周五在国内市场几近收平，此前韩国当局疑似买入美元干预汇市，以抑制本币升势。

韩元兑美元 收报1,061.8，周四收于1,061.0。

韩元午盘前后一度高见1,060.5，因当地出口商美元卖盘对韩元产生支撑后，出现一些美元空头操作。交易商称，韩国当局可能在韩元触及日高后买入美元。

韩元兑美元周线收低0.1%，部分归因于韩国当局周四疑似买入大量美元，以抑制韩元略微过度的升势。企划财政部及韩国央行罕见地发表了一份共同声明，称韩元近期波动“略为过度”。 (完)

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