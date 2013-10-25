韩国汇市：韩元兑美元几近收平，当局疑似买入美元以抑制韩元升势

路透首尔10月25日 - 韩国韩元兑美元 周五在国内市场几近收平，此前韩国当局疑似买入美元干预汇市，以抑制本币升势。

韩元午盘前后一度高见1,060.5，因当地出口商美元卖盘对韩元产生支撑后，出现一些美元空头操作。交易商称，韩国当局可能在韩元触及日高后买入美元。