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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:43 BJT

重发-韩国汇市：韩元兑美元几近收平，当局干预汇市的担忧限制涨势

(重发以跟上红条)

路透首尔10月31日 - 韩国韩元兑美元 周四国内收盘几无变动，盘中一度触及一周高位，但仍在相对狭幅区间交投，市场猜测当局干预汇市以减缓韩元升势。

韩元兑美元 国内市场收报1,060.7，上日收于1,060.2。韩元盘中一度触及1,059.1，为10月24日来最高。

市场收盘不久后，韩国企划财政部长官玄旿锡对议员们表示，韩元单向过度波动对经济造成重大伤害，并称政府在研究因应举措。他拒绝透露细节。

一些交易员怀疑当局周四买入美元，以减缓韩元的升值速度。韩元兑美元10月上涨1.3%，为连续第四个月录得月度升幅。(完)

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