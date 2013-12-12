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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 14:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元几近收平，出口商卖出美元

路透首尔12月12日 - 韩国韩元兑美元 周四收盘几近持平，因当地出口商(卖出美元)支撑本币，且抹去稍早因美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周可能缩减刺激的预期而录得的跌幅。

韩元兑美元 在本地市场收报1,051.0，较周三收盘1,052.1上升0.1%。韩元已经连续第七日上涨。

韩国央行周四稍早连续第七个月维持利率在2.50%不变，交易商对此反应淡然。(完)

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