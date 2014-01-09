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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 14:13 BJT

韩国汇市：逆转稍早跌幅收高，此前韩国央行维持利率不变

路透首尔1月9日 - 韩国韩元兑美元 周四逆转稍早跌幅，终场收高，韩国央行维持利率不变后，一些原本预计该央行将降息的投资者解除押注。

韩元兑美元 收高0.2%至1,062.9，周三本地市场收报1,064.9。

交易商称，韩国出口商出售美元，亦推高韩元兑美元。

韩国央行周四稍早决定连续第八个月维持指标利率不变，继续关注美联储缩减刺激和日圆贬值的影响。 (完)

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