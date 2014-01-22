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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 14:38 BJT

重发-韩国汇市：韩元兑美元跌至两周低位，连续第三日下滑

(重发以修改附尾的英文原文代码)
    路透首尔1月22日 - 韩国韩元兑美元 周三连续第三个交易日下
跌，跌至两周最低水准，因外资抛售韩元，不过当地出口商的需求令韩元
跌幅受限。
    
    韩元兑美元 国内市场收报1,067.4，较周二收盘位1,065.3
下跌0.2%。
    
    周三韩元限于区间波动，盘中触及1月8日来最低1,070.2。(完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 隋芬)
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