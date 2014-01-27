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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 14:34 BJT

重发-韩国汇市：韩元连跌六日，触及四个半月低点

(重发以跟上红条)

路透首尔1月27日 - 韩国韩元 周一连续第六个交易日下跌，并触及四个半月最低，因投资者在美国联邦储备理事会(Fed/美联储)本周会议结果出炉之前，卖出韩股并买入避险资产。

韩元兑美元 当地市场收盘报1,083.6，较周五收盘价1,080.4下跌0.3%。

中午时韩元一度低至1,087.7，为9月13日以来最低，稍早时韩国股市下跌逾2%。

不过临收盘前，韩元缩减跌幅，因韩国企划财政部第一次官秋庆镐表示，需要警惕并关注市场走势。

“金融市场走势已经引发警惕...在美联储会议之后，企划财政部将召开会议讨论监看市场走势，”秋庆镐对记者表示。(完)

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