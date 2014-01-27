重发-韩国汇市：韩元连跌六日，触及四个半月低点

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
(重发以跟上红条)
路透首尔1月27日 - 韩国韩元 周一连续第六个交易日下跌，并触及四个半月最低，因投资者在美国联邦储备理事会(Fed/美联储)本周会议结果出炉之前，卖出韩股并买入避险资产。
韩元兑美元 当地市场收盘报1,083.6，较周五收盘价1,080.4下跌0.3%。
中午时韩元一度低至1,087.7，为9月13日以来最低，稍早时韩国股市下跌逾2%。
不过临收盘前，韩元缩减跌幅，因韩国企划财政部第一次官秋庆镐表示，需要警惕并关注市场走势。
“金融市场走势已经引发警惕...在美联储会议之后，企划财政部将召开会议讨论监看市场走势，”秋庆镐对记者表示。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜; 审校 蔡美珍/张若琪)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。