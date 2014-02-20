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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 14:16 BJT

韩国汇市：韩元创近三周最糟表现，受累于美联储会议记录和中国PMI数据

路透首尔2月20日 - 韩元周四创下近三周最糟糕表现，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录影响，且调查报告显示中国制造业活动萎缩。

不过，出口商抛售美元遏制了韩元跌势。

韩元兑美元 本地收报1,072.2，较周三收盘价1,065.5跌0.6%，创2月3日下跌1.3%以来最大单日百分比跌幅。(完)

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