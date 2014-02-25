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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 14:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小升，受出口商抛售美元支撑

路透首尔2月25日 - 韩国韩元兑美元 周二小升，月底结算前出口商抛售美元以及韩国股市上涨提供支撑，但对人民币 走势疲软的担忧限制韩元升幅。

韩元兑美元在此间市场收报1,072.9韩元，较周一收盘位1,074.5上涨0.2%。

人民币兑美元即期周二跌破中间价 ，为2012年9月来首次，考虑到中国对亚洲市场的影响力，投资者对此感到警惕。(完)

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