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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 14:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创两周来最大单日升幅，因空头回补

路透首尔2月26日 - 韩国韩元兑美元 周三逆转稍早跌幅，大幅收高，创两周最大单日涨幅，因出口商出脱美元引发韩元空头回补。

韩元兑美元在此间市场收报1,065.4，较周二收盘位1,072.9上涨0.7%。这是2月12日上升0.8%以来的最大单日百分比升幅。(完)

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