韩国汇市：韩元兑美元创两周来最大单日升幅，因空头回补

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透首尔2月26日 - 韩国韩元兑美元 周三逆转稍早跌幅，大幅收高，创两周最大单日涨幅，因出口商出脱美元引发韩元空头回补。
韩元兑美元在此间市场收报1,065.4，较周二收盘位1,072.9上涨0.7%。这是2月12日上升0.8%以来的最大单日百分比升幅。(完)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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