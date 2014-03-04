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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 14:12 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收于逾一周低位，受乌克兰紧张情势拖累

路透首尔3月4日 - 韩国韩元兑美元 周二跌至逾一周最低水准，因乌克兰紧张情势升级损及投资者风险意愿，但出口商美元卖单限制韩元跌势。

韩元兑美元在此间市场收报1,073.5，为2月24日来最低，较周一收盘位1,070.2下跌0.3%。(完)

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