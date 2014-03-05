韩国汇市：韩元兑美元小升，因对乌克兰局势忧虑减弱

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透首尔3月5日 - 韩国韩元兑美元 周三小升，终止两日连跌走势，因乌克兰发生军事冲突的担忧缓解，但进口商对美元的需求限制韩元涨幅。
韩元兑美元在此间市场收报1,070.9，较周二收盘位1,073.5上涨0.2%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 田建华)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选