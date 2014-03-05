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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 14:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小升，因对乌克兰局势忧虑减弱

路透首尔3月5日 - 韩国韩元兑美元 周三小升，终止两日连跌走势，因乌克兰发生军事冲突的担忧缓解，但进口商对美元的需求限制韩元涨幅。

韩元兑美元在此间市场收报1,070.9，较周二收盘位1,073.5上涨0.2%。(完)

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