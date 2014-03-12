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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 14:11 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至一周收盘低位，追随股市跌势

路透首尔3月12日 - 韩国韩元兑美元 周三跌至一周收盘低位，追随股市的重挫走势，因围绕中国经济的忧虑挥之不去，引燃全线避险情绪。

韩元兑美元收报1,070.4，为3月5日来最低，较周二收盘位1,065.1下跌0.5%。(完)

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