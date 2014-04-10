韩元汇率：韩国企划财政部官员称，不乐见近期韩元涨势

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透首尔4月10日 - 韩国企划财政部高官Choi Hee-nam周四表示，韩国正密切关注外资动向和金融市场，并称不乐见近期的韩元 涨势。受此番讲话影响，韩元脱离近六年高位。
这位官员还称，近期韩元波动性上升是因羊群效应，并不乐见此情况。
此番讲话发表后，韩元兑美元自盘中高位1,033.1回落，0028GMT时报1,034.5。(完)
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路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。