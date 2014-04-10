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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 08:54 BJT

韩元汇率：韩国企划财政部官员称，不乐见近期韩元涨势

路透首尔4月10日 - 韩国企划财政部高官Choi Hee-nam周四表示，韩国正密切关注外资动向和金融市场，并称不乐见近期的韩元 涨势。受此番讲话影响，韩元脱离近六年高位。

这位官员还称，近期韩元波动性上升是因羊群效应，并不乐见此情况。

此番讲话发表后，韩元兑美元自盘中高位1,033.1回落，0028GMT时报1,034.5。(完)

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