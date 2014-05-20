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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 13:37 BJT

韩国汇市：韩元下跌，因当局疑似干预汇市

路透首尔5月20日 - 韩元兑美元 周二下午稍晚在仅五分钟内便下跌0.5%，市场怀疑当局干预汇市，买入美元以遏制韩元涨势。

当局疑似在汇价约1,022附近入市干预，韩元兑美元因而一度跌至1,027.9，周一本地收盘价为1,022.0。(完)

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