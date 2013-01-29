版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 14:09 BJT

韩国汇市: 韩元尾盘扩大涨幅,兑美元涨逾1%

路透首尔1月29日 - 韩国韩元兑美元 周二本地市场尾盘扩大涨幅,上涨逾1%.

韩元兑美元 高见1,082.2,日内涨幅略超1%.

韩元兑美元周一下滑1.74%至13周低点,因海外市场人士和进口商买入美元.(完) (编译 侯向明; 审校 艾茂林)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐