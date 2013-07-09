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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 14:22 BJT

韩国汇市：韩元兑美元录得五个月来最大单日百分比涨幅，受美元获利了结提振

路透首尔7月9日 - 韩国韩元兑美元周二在国内交易中大幅上涨，录得五个月来最大的单日百分比涨幅，因为投资者对美元进行获利了结；亚洲股市反弹。

韩元兑美元 在国内交易收报1,141.7，较周一国内交易收盘价1,152.3涨0.9%。这标志着2月4日以来的最大单日涨幅。

交易员将韩元的上涨归结于投资者的空头回补。美元兑亚洲其他货币也下跌。(完)

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