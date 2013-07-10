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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 14:14 BJT

韩国汇市：出口商美元卖盘提振韩元第二日连涨，未理会中国贸易数据

路透首尔7月10日 - 韩国韩元兑美元 周三连续第二日上涨，因为韩国出口商持续卖出美元，促使投资者缩减美元多头仓位，市场未理会中国6月贸易数据不及预期。

韩元兑美元 国内交易收报1,135.8，较周二收盘价1,141.7涨0.6%。盘中稍早韩元一度升至1,134.7，即上周二以来的最高位。(完)

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