韩国汇市：出口商美元卖盘提振韩元第二日连涨，未理会中国贸易数据

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透首尔7月10日 - 韩国韩元兑美元 周三连续第二日上涨，因为韩国出口商持续卖出美元，促使投资者缩减美元多头仓位，市场未理会中国6月贸易数据不及预期。
韩元兑美元 国内交易收报1,135.8，较周二收盘价1,141.7涨0.6%。盘中稍早韩元一度升至1,134.7，即上周二以来的最高位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 李春喜)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12