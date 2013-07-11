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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 14:12 BJT

韩国汇市：韩元跳涨至一个月高位，美联储主席言论缓解忧虑

路透首尔7月11日 - 韩国韩元兑美元 周四跳涨至一个月最高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的言论缓解了投资者对联储不久将开始缩减购债计划的忧虑。

韩元兑美元 国内市场收报1,122.1，较周三收盘价1,135.8涨1.2%。盘中一度升至1,122.0，即6月10日以来的最高位。(完)

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