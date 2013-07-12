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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 14:15 BJT

韩国汇市：韩元小跌中止三日涨势，投资者重新评估韩元前景

路透首尔7月12日 - 韩国韩元兑美元 周五小跌，在连涨三日后受到获利了结的打压；临近周末投资者暂时收手以重新评估韩元的前景。

韩元兑美元 在国内市场收报1,124.5，周四收盘价为1,122.1。(完)

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