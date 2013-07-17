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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 14:21 BJT

韩国汇市：韩元下跌，市场静候贝南克发表国会证词

路透首尔7月17日 - 韩元兑美元 周三本地市场下跌，回吐先前涨幅，录得三日来首次下跌，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克发表国会证词前对冲风险。

韩元/美元 本地市场报1,121.6韩元，周二此间收盘报1,118.0韩元。(完)

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