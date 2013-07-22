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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 14:13 BJT

韩国汇市：韩元收高，因韩股上涨和美元兑日圆下跌

路透首尔7月22日 - 韩元兑美元 周一国内盘收高，尾随当地股市升势，且因美元兑日圆下跌。

韩元兑美元 收报1,118.9，连续第二天上涨，周五国内收盘报1,121.7。(完)

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