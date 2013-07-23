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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 14:19 BJT

韩国汇市：韩元上涨，因美联储削减刺激政策的担忧消退

路透首尔7月23日 - 韩元 周二连续第三日上涨，因美国成屋销售数据意外疲软，降低了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将削减货币刺激措施的预期，但投资者仍对韩国当局可能干预汇市保持警惕。

韩元兑美元 周二在本地收盘报1,117.0，周一收盘价1,118.9。

交易商表示他们担心韩国当局可能干预阻升汇价，韩元兑美元本月迄今涨幅已超过2%。(完)

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