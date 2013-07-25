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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 14:18 BJT

韩国汇市：韩元结束四日连涨走势，但韩国第二季GDP数据提供支撑

路透首尔7月25日 - 韩国韩元兑美元 周四结束四日连涨走势，此前美国乐观的楼市数据提振美元全线上扬，不过韩国第二季经济成长率触及两年高位，带动韩元脱离低点。

韩元兑美元 本地市场收报1,116.1，较周三收盘水准1,112.7下滑0.3%。

韩国央行数据显示，第二季国内生产总值(GDP)初值为为较前季增长1.1%，增速为2011年第一季以来最快，且超越分析师预期。交易商称，该数据以及出口商买盘支撑韩元。 (完)

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