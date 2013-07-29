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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:28 BJT

韩国汇市：韩元兑美元从七周高点回撤，受美元走软支撑

路透首尔7月29日 - 韩元兑美元 周一在创下七周高点后回撤，因出口商的美元卖盘弱于预期，但美元在海外市场仍处守势，对韩元形成支撑。

韩元/美元 在国内收盘报1,110.5，低于盘中创下的6月7日以来最高点1,108.7。但仍略高于周五国内的收盘价1,111.1。(完)

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